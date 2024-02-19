«Автотор» показал свой автомобиль с генами Renault

«Автотор» представил электрический седан под брендом «Амберавто». Первые экземпляры машины собраны в Калининграде в конце 2023 года, сообщается в релизе «Автотора», поступившем в «Газету.Ru».

«На сегодняшний день разработан план глубокой локализации данной модели. Для выпуска А5 будет использоваться максимальное количество локализованных компонентов (включая критически важные)», — отмечается в заявлении компании.

Среди этих деталей электродвигатели, редукторы, аккумуляторы, инверторы, электронные системы и другие компоненты, выпуск которых планируется наладить на площадках «Автотора» в 2024-2025 годах.

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Седан А5 оснащен электродвигателем мощностью 160 л.с., запас хода на одной зарядке заявлен на уровне 520 км.

Электрический седан «Амберавто А5» выпускается в рамках технологического сотрудничества с иностранным партнером, отмечается в релизе «Автотора».

Внешний вид «Амберавто А5» аналогичен китайскому электромобилю JMEV GSE. Марка JMEV создана китайским Jiangling Motors Corporation Group, China Agricultural Development Construction Fund Corporation совместно с компанией Renault.

Ранее стало известно, что производитель премиальных электрокаров HiPhi остановил единственный завод.