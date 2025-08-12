Массовая авария с участием патрульных автомобилей произошла в Ингушетии

Автомобиль врезался в две патрульные машины на федеральной автодороге «Кавказ» в Ингушетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

«На 589-м километре ФАД «Р-217 Кавказ» произошло столкновение трех автомобилей. Водитель столкнулся со стоящими патрульными автомобилями Skoda Oktavia», - говорится в сообщении.

В аварии пострадали три человека, они доставлены в местную больницу.

До этого сообщалось, что в Московской области у легкового автомобиля оторвало крышу в момент столкновения с большегрузом. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла и отсутствует крыша.

На фотографии также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В результате ДТП водитель, его жена и трехмесячный внук получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее три автомобиля сгорели дотла в центре Хабаровска.