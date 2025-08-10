Три автомобиля сгорели дотла в центре Хабаровска

В Хабаровске сгорели три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Amur Mash».

«Машины вспыхнули возле дома № 16 по Лермонтова. Очевидцы говорят, что кто-то бродил возле припаркованных ласточек — и попал на камеры наблюдения. Первой полыхнула Toyota Harrier, затем огонь перекинулся ещё на две машины, в том числе Lexus. Слышали и звуки взрывов», — сообщает канал.

Владельцы сгоревших автомобилей написали заявления в полицию. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Москве ночью сгорели два автомобиля на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят две припаркованные машины. На записи также заметно, что на место возгорания прибыли спасатели.

По словам очевидцев, сначала все было тихо, но после прогремели три взрыва, а у автомобилей на парковке сработала сигнализация.

