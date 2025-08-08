В Подмосковье у легковушки вырвало крышу после жесткого ДТП с большегрузом

В Подмосковье трехмесячный ребенок не выжил в жестком ДТП с большегрузом

В Московской области у легкового автомобиля оторвало крышу в момент столкновения с большегрузом. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«В Каширской деревне Яковское водитель большегруза не уступил дорогу легковому автомобилю и столкнулся с ним», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла и отсутствует крыша. На фотографии также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По информации канала, в результате ДТП водитель, его жена и трехмесячный внук получили травмы, несовместимые с жизнью. На место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов, работает прокуратура.

До этого сообщалось, что в Москве из-за ДТП с автобусами людям пришлось идти по проезжей части возле автомобильного затора.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.