Школьник порвал печень при падении с электросамоката в Подмосковье

В Московской области школьник порвал печень, упав с электросамоката. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В Видном 15-летний подросток не справился с управлением электросамоката и врезался в столб. В тяжелом состоянии пострадавшего экстренно госпитализировали. У мальчика оказалась разорвана печень», — сообщает канал.

Школьник был госпитализирован в местную больницу, где ему оказали необходимую помощь. После этого пациента перевели в Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля. Сейчас ребенка выписали из больницы.

До этого в Подмосковье самокатчики напали и ограбили женщину. Она возвращалась домой ранним утром, но на парковке ее окружили около восьми человек на самокатах. Неизвестные напали на женщину, распылили перцовый баллончик, пытались отнять сумку. В итоге они забрали из кошелька женщины 15 тыс. рублей и скрылись.

Ранее пьяный мужчина на самокате атаковал женщин на севере Москвы.