На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школьник порвал печень при падении с электросамоката в Подмосковье

В Подмосковье школьник порвал печень, упав с электросамоката
true
true
true
close
Антон Денисов/РИА Новости

В Московской области школьник порвал печень, упав с электросамоката. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В Видном 15-летний подросток не справился с управлением электросамоката и врезался в столб. В тяжелом состоянии пострадавшего экстренно госпитализировали. У мальчика оказалась разорвана печень», — сообщает канал.

Школьник был госпитализирован в местную больницу, где ему оказали необходимую помощь. После этого пациента перевели в Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля. Сейчас ребенка выписали из больницы.

До этого в Подмосковье самокатчики напали и ограбили женщину. Она возвращалась домой ранним утром, но на парковке ее окружили около восьми человек на самокатах. Неизвестные напали на женщину, распылили перцовый баллончик, пытались отнять сумку. В итоге они забрали из кошелька женщины 15 тыс. рублей и скрылись.

Ранее пьяный мужчина на самокате атаковал женщин на севере Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами