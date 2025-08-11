Грузовик задел высоковольтные провода и воспламенился в московском районе Коммунарка

Грузовик задел высоковольтные провода и загорелся в столичном районе Коммунарка, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Грузовик загорелся на Бачуринской улице после того, как его кабина задела высоковольтные провода. Водитель смог самостоятельно выбраться из большегруза. К месту происшествия оперативно прибыли бригады МЧС: пожар уже ликвидирован. Предварительно, водитель не получил серьезных травм», — сообщает канал.

По данным Shot, перед инцидентом грузовик выгрузил привезённый щебень, после чего поехал вперёд, но задел провода.

До этого сообщалось, что в Москве ночью сгорели два автомобиля на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят две припаркованные машины. На записи также заметно, что на место возгорания прибыли спасатели.

По словам очевидцев, сначала все было тихо, но после прогремели три взрыва, а у автомобилей на парковке сработала сигнализация.

Ранее три автомобиля сгорели дотла в центре Хабаровска.