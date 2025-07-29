«Прогремели взрывы»: авто москвичей сгорели на парковке и попали на видео

В Москве на видео попали автомобили, которые сгорели после взрывов

В Москве ночью сгорели два автомобиля на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Вчера в районе улицы Никольско-Трубецкое в Москве произошел пожар. Огонь охватил два автомобиля, припаркованных неподалеку от улицы Яганова», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят две припаркованные машины. На записи также заметно, что на место возгорания прибыли спасатели.

По словам очевидцев, сначала все было тихо, но после прогремели три взрыва, а у автомобилей на парковке сработала сигнализация.

По информации канала, информация о пострадавших не поступала. Кроме того, в настоящее время устанавливаются причины возгорания.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль.

Ранее уфимец поджег машину бывшей подруги, чтобы привлечь ее внимание.