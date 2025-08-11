На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы подержанные автомобили, которые продаются быстрее всего

«Авто.ру»: на рынке авто с пробегом быстрее всего продается Hyundai Santa Fe
true
true
true
close
Hyundai

В России на рынке подержанных автомобилей быстрее всего можно продать автомобили Hyundai Santa Fe 2016 года, Kia Rio 2021 года и Hyundai Solaris 2016 года выпуска. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на исследование «Авто.ру».

«Кроссовер Hyundai Santa Fe 2016 года выпуска с пробегом 25 тыс. километров владелец оценил в 1,7 млн рублей. Объявление было активно всего два дня — за это время продавцу позвонило 94 потенциальных покупателя», — сообщает портал.

Kia Rio 2021 года с пробегом 42,5 тыс. километров и ценой 1,4 млн рублей находился в продаже два дня, по объявлению позвонили 90 раз.

Нyundai Solaris 2016 года также был продан за два дня, а объявление собрало 74 звонка. Пробег автомобиля составляет 143,2 тыс. километров. Цена машины 630 тыс. рублей.

До этого были названы 5 самых дешевых новых кроссоверов в России.

Самым дешевым новым кроссовером в России на данный момент является Livan X3 Pro. Его можно купить всего за 1,48 млн рублей. Второе место занимает JAC JS3, минимальная стоимость которого в исполнении 2024 года составляет 1,69 млн рублей. На третьем месте находится кроссовер «Москвич 3», он стоит минимум 1,7 млн рублей.

В топ-5 самых дешевых новых кроссоверов в России входят также Haval Jolion (от 1,8 млн рублей) и Bestune T55 (от 1,86 млн рублей).

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

