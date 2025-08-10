Названы 5 самых дешевых кроссоверов в России

«Автоновости дня» перечислили пять самых дешевых кроссоверов в России

Портал «Автоновости дня» составил топ-5 самых дешевых новых кроссоверов в России.

«Самым дешевым новым кроссовером в России на данный момент является Livan X3 Pro. С учетом прямой скидки в размере 180 тыс. рублей этот китайский паркетник можно купить всего за 1,48 млн рублей», — сообщает портал.

Второе место занимает JAC JS3, минимальная стоимость которого в исполнении 2024 года составляет 1,69 млн рублей. На третьем месте находится кроссовер «Москвич 3». «Прошлогодний» экземпляр в комплектации «Стандарт плюс» стоит минимум 1,7 млн рублей.

В топ-5 самых дешевых новых кроссоверов в России входят также Haval Jolion (от 1,8 млн рублей) и Bestune T55 (от 1,86 млн рублей).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

