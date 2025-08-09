На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: в Сочи огромное дерево рухнуло на дорогу и раздавило автомобиль

В Сочи на видео сняли раздавленную деревом машину
true
true
true

В Сочи дерево упало на проезжую часть и раздавило машину. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«Огромное дерево рухнуло на проезжую часть дороги придавив автомобиль в районе Семашко, возле кладбища, полностью перекрыв дорогу для проезда. Судя по фото, машине сильно досталось. О пострадавших неизвестно», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, как люди ликвидируют последствия падения, пытаясь распилить и убрать дерево с проезжей части.

До этого сообщалось, что под Саратовом столкнулись две иномарки. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как один из автомобилей выезжает на встречную полосу движения и врезается в другую машину. От удара иномарки отбрасывает в стороны, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По информации канала, в результате ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, двое из них – дети.

Ранее в Башкирии на видео сняли иномарку после «автомобильного сальто» в продуктовом магазине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами