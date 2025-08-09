Видео: в Сочи огромное дерево рухнуло на дорогу и раздавило автомобиль

В Сочи дерево упало на проезжую часть и раздавило машину. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«Огромное дерево рухнуло на проезжую часть дороги придавив автомобиль в районе Семашко, возле кладбища, полностью перекрыв дорогу для проезда. Судя по фото, машине сильно досталось. О пострадавших неизвестно», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, как люди ликвидируют последствия падения, пытаясь распилить и убрать дерево с проезжей части.

До этого сообщалось, что под Саратовом столкнулись две иномарки. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как один из автомобилей выезжает на встречную полосу движения и врезается в другую машину. От удара иномарки отбрасывает в стороны, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По информации канала, в результате ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, двое из них – дети.

Ранее в Башкирии на видео сняли иномарку после «автомобильного сальто» в продуктовом магазине.