В Башкирии на видео сняли иномарку после «автомобильного сальто» в продуктовом магазине

Mash: гонщицы на иномарке влетели в магазин в селе под Нефтекамском
В Башкортостане иномарка врезалась в магазин и перевернулась. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Три гонщицы на иномарке влетели в «Магнит» в селе под Нефтекамском. Автомобильное сальто, к счастью, закончилось без пострадавших», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах заметно, что перевернутый черный автомобиль лежит возле магазина, у которого выбита большая часть стекол.

До этого сообщалось, что под Саратовом столкнулись две иномарки. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как один из автомобилей выезжает на встречную полосу движения и врезается в другую машину. От удара иномарки отбрасывает в стороны, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По информации канала, в результате ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, двое из них – дети. Кроме того, прибывшие медики госпитализировали четырех пострадавших.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.

