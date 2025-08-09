Последние секунды перед жестким лобовым тараном Toyota попали на видео

Под Саратовом столкнулись две иномарки. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Автомобили Peugeot и Toyota столкнулись лоб в лоб недалеко от села Липовка», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как один из автомобилей выезжает на встречную полосу движения и врезается в другую машину. От удара иномарки отбрасывает в стороны, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По информации канала, в результате ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, двое из них – дети. Кроме того, прибывшие медики госпитализировали четырех пострадавших.

