Толпа москвичей шла по проезжей части после ДТП и попала на видео

В Москве на видео сняли, как пассажиры шли вдоль пробки после ДТП с автобусом
В Москве из-за ДТП с автобусами людям пришлось идти по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«В районе метро «Ховрино» на Библиотечном проезде произошло ДТП с двумя автобусами. Пострадал один человек. Люди вынуждены выходить из автобусов и идти пешком вдоль дороги», — говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео заметно, как люди идут по обочине дороги недалеко от автобусов, попавших в ДТП. На записи также заметно, что в результате произошедшего образовался автомобильный затор.

До этого сообщалось, что массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Кроме того, автомобиль ГИБДД попал в аварию на Московской кольцевой автомобильной дороге.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.

