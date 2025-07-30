Массовое ДТП с фурой парализовало движение на «бетонке» А-107 в Подмосковье

В Подмосковье фура опрокинулась и заблокировала движение на трассе А-107

На пересечении трассы А-107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе произошло массовое ДТП, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» и публикует видеозапись последствий инцидента.

«Комбо-ДТП на пересечении Егорьевского шоссе и трассы А-107. Тут вам и фура, и «Газель», и автобус. И пострадавшие, судя по обилию «скорых», тоже есть», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях. Рядом с ним видна аварийная бортовая «Газель». Далее впереди на проезжей части стоит автобус с символикой МЧС, у которого разбиты боковые стекла. На месте работают спасатели и медики.

По данным сервиса Яндекс Карты на 14:30 мск, в районе пересечения Егорьевского шоссе и А-107 на кольцевой трассе наблюдается крупная пробка в обоих направлениях. При движении по часовой стрелке ее длина достигает 2,6 км, против часовой стрелки — 3 км.

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