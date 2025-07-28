Видео: в Подмосковье произошла жесткая авария со вскрытием фуры

В Подмосковье на видео сняли разбитую фуру после жесткого ДТП

В Подмосковье фура попала в жесткое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Жесткая авария со вскрытием фуры на Горьковском шоссе, в Богородском городском округе. Даже интересно, кто ее так уделал», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что после ДТП автомобильные детали разлетелись по проезжей части. Кроме того, фура получила повреждения.

В Москве водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Инцидент произошел на 50 километре МКАД. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Далее на записи заметно, что люди, сидящие в легковой машине очень испуганы: женщина держится за голову. После столкновения к ним подбегают очевидцы.

Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.