В Краснодарском крае автомобиль Lada Vesta разрушил дом

В Краснодарском крае универсал Lada Vesta врезался в дом и разрушил его
Telegram-канал Краснодар и край

В Курганинском районе Краснодарского края автомобиль Lada Vesta врезался в частный дом, сообщает Telegram-канал «Краснодар и край». Инцидент произошел в станице Петропавловская.

«24-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Веста», двигаясь по ул. Мира со стороны ул. Киров в сторону ул. Калинина, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на электроопору стационарного освещения и домовладение», — сообщает канал.

Судя по фото, автомобиль разрушил одну из стен дома. Отмечается, что водитель и пассажир машины получили травмы и находятся в больнице.

До этого массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.

