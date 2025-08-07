Звезду мема про Bentley ограбили в Лондоне

В Лондоне ограбили модель Аллу Брулетову из вирусного ролика про Bentley

Российская модель Алла Брулетова, получившая широкую известность благодаря видеоролику с автомобилем Bentley, рассказала об ограблении своей квартиры в Лондоне. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Алла Брулетова рассказала, что в её лондонскую квартиру неизвестный забрался через окно и разбросал вещи. Внутри — всё перевёрнуто», — отмечается в публикации.

Злоумышленника увидели прохожие и обратились в полицию. Полицейским удалось его задержать. По предварительным данным, сама модель находилась дома в момент ограбления квартиры.

Алла Брулетова стала известна в Интернете благодаря опубликованному в соцсетях видеоролику, где она демонстрирует автомобиль Bentley. Видео стало вирусным, тысячи пользователей сняли на него пародии, где в похожем стиле показывали другие автомобили.

