Подросток-скутерист разбился о стадо диких кабанов в Италии

В Италии подросток на скутере врезался в стадо кабанов и попал в реанимацию
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В Италии подросток на скутере врезался в стадо диких кабанов, сообщает today.it.

«17-летний юноша в Монтекорвино-Ровелье, провинция Салерно, получил травмы после столкновения со стадом диких кабанов на своём скутере. Он был госпитализирован после того, как его выбросило из мотоцикла после столкновения со стадом животных, внезапно появившихся на государственной трассе 164», — отмечается в публикации.

Наехав на кабанов, молодой человек упал на асфальт и получил серьезные травмы рук и ног. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Отец пострадавшего призвал усилить меры безопасности на этом участке дороги, где до этого произошло несколько фатальных ДТП. Там стало еще опаснее после появления диких животных, подчеркнул он.

Ранее в Туве семь подростков получили травмы в перевернувшемся автомобиле.

