На севере Москвы перевернулся грузовик с бревнами и заблокировал движение автомобилей

Грузовик с бревнами перевернулся на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП с участием грузовика, груженого бревнами, произошло рядом со станцией метро «Верхние Лихоборы». Предварительно, водитель большегруза не пострадал – он смог самостоятельно выбраться из кабины. К месту аварии уже приехали сотрудники ГАИ. Обстоятельства уточняются», — сообщает канал.

Водитель грузовика не пострадал.

До этого массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.