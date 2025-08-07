На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыт колоссальный ущерб мировых автогигантов из-за Трампа

WSJ: мировые автогиганты потеряли $12 млрд из-за пошлин Трампа
Toyota

Мировые автогиганты потеряли $11,8 млрд из-за пошлин, которые ввели США. Об этом пишет Wall Street Journal.

Отмечается, что это крупнейший ущерб производителей со времен пандемии коронавируса. Среди пострадавших компаний — Toyota, Volkswagen, Ford и т.д. Самые серьезные потери понесла Toyota во втором квартале (речь идет про свыше $3 млрд).

По прогнозам издания, чистая прибыль 10 крупнейших производителей сократится на четверть к концу календарного года. Предполагается, что компаниям придется повышать цены на свои машины.

До этого Reuters заявлял, что Nissan ожидает убыток в размере 700–750 млрд иен по итогам 2024 финансового года, завершившегося в марте.

Автокомпания объясняет это обесценением активов и расходами на реструктуризацию. Ранее она прогнозировала годовой убыток в размере около 80 млрд иен.

Также стало известно, что автобренд JAC терпит колоссальные убытки в Китае.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

