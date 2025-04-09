Китайскому автобренду JAC грозит крах

Автобренд JAC терпит колоссальные убытки в Китае, сообщает carnewschina.com.

Так, совместное предприятие JAC и Volkswagen с инвестициями 1,3 млрд юаней с китайской стороны, выпускает модель ID.Unyx, которая провалилась на рынке.

Кроме того, финансовый удар нанес проект по созданию роскошного седана, «китайского «Майбаха» - Maextro S800. На создание платформы было потрачено 5,9 млрд юаней, а на организацию производственных процессов - почти 4 млрд юаней. Выход S800 на рынок должен состояться ближе к лету по цене около 1 млн юаней. Однако не ясно, сможет ли автомобиль стать популярным на рынке.

Отмечается, что убыток JAC по итогам 2024 года составил 1,784 млрд юаней.

До этого американский электромобильный стартап Canoo подал в суд штата Делавэр заявление о банкротстве.

Canoo рассчитывала получить финансирование по программе кредитования министерства энергетики США, но этого не произошло.

Стартап был создан в Калифорнии в 2017 году. Компания разрабатывала минивэны, фургоны и пикапы.

В 2022 году машины закупило NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) в качестве транспортных средств для доставки астронавтов на стартовую площадку для лунных миссий. Также у фирмы были контракты с американским минобороны и торговой сетью Walmart.

Ранее производитель знаменитых автокресел Recaro объявил себя банкротом.