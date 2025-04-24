Nissan грозит многомиллиардный убыток по итогам года

Японская компания Nissan ожидает убыток в размере 700–750 млрд йен по итогам 2024 финансового года, завершившегося в марте. Об этом сообщает Reuters.

Автокомпания объясняет это обесценением активов и расходами на реструктуризацию. Ранее она прогнозировала годовой убыток в размере около 80 млрд йен.

До этого стало известно, что автобренд JAC терпит колоссальные убытки в Китае.

Так, совместное предприятие JAC и Volkswagen с инвестициями 1,3 млрд юаней с китайской стороны, выпускает модель ID.Unyx, которая провалилась на рынке.

Кроме того, финансовый удар нанес проект по созданию роскошного седана, «китайского «Майбаха» — Maextro S800. На создание платформы было потрачено 5,9 млрд юаней, а на организацию производственных процессов — почти 4 млрд юаней. Выход S800 на рынок должен состояться ближе к лету по цене около 1 млн юаней. Однако не ясно, сможет ли автомобиль стать популярным на рынке.

Отмечается, что убыток JAC по итогам 2024 года составил 1,78 млрд юаней.

Ранее производитель знаменитых автокресел Recaro объявил себя банкротом.