Король Малайзии посетил предприятие, разработавшее автомобиль Aurus

Король Малайзии Искандар посетил в Москве институт «НАМИ», разработавший Aurus
NAMI

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим Искандар в ходе визита в Москву посетил институт «НАМИ», разработавший автомобиль Aurus. Об этом сообщило агентство Bernama.

Сообщается, что компанию ему составили министр обороны королевства Мохамед Халед Нордин и посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лай.

«Его Величество [Искандар] проявил живой интерес к деятельности института, моделям транспортных средств и производственным процессам, задавая различные вопросы в ходе визита», — говорится в материале.

Кроме того, после экскурсии по предприятию король совершил тестовую поездку на автомобиле Aurus.

Король Малайзии прилетел в российскую столицу 5 августа. На следующий день у него состоялись переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые продлились около двух часов. В Кремле отметили, что Путин «тепло проводил» малайзийского гостя.

Искандар стал первым монархом Малайзии, посетившим Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 году.

Ранее Король Малайзии рассказал об отношении страны к России.

