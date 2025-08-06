Король Малайзии рассказал об отношении страны к России

Малайзия воспринимает Россию как важного и заслуживающего доверия партнера. Об этом заявил малайзийский король Султан Ибрагим на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле, передает РИА Новости.

«Мы воспринимаем Россию как партнера, которому можно доверять, как важного партнера. Поэтому настоящий визит — отражение моего искреннего желания усилить, улучшить наши отношения и наше взаимодействие», — заявил монарх.

5 августа Султан Ибрагим прибыл в Москву с государственным визитом. Его лично пригласил в Россию Владимир Путин. Отмечается, что этот визит главы малайзийского государства стал первым с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

Спецборт с политиком приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2». Король Малайзии пробудет в России с 5 по 10 августа.

В ходе своего визита Ибрагим посетит официальные мероприятия и места. В частности, король планирует побывать в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) и технологическом и инновационном центре «Точка кипения».

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».