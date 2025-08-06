Завершились переговоры Путина и короля Малайзии

Завершились переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом Искандаром. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин тепло проводил Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима», — говорится в сообщении.

Переговоры длились около двух часов.

Искандар стал первым малайзийским монархом, посетившим Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 году. Ожидается, что в ходе встречи в Кремле стороны обсудят дальнейшее развитие отношений Москвы и Куала-Лумпура, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Король Малайзии прилетел в российскую столицу 5 августа. Его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Государственный визит Искандара в РФ продлится до 10 августа.

По данным агентства Bloomberg, 8 августа глава государства отправится в Казань. В том числе здесь он посетит завод по производству вертолетов, сообщили журналисты.

Ранее в Малайзии сообщили о готовности предложить России «особые отношения».