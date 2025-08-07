Фура врезалась в поезд под Ульяновском

Пассажирский поезд врезался в грузовой автомобиль под Ульяновском, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Грузовое авто врезалось в поезд Имертинский курорт — Пермь в районе станции Обамза. Пассажиров не стали эвакуировать, они ждали в поезде около получаса», — сообщает канал.

В данный момент состав продолжил движение. По предварительным данным, в поезде нет пострадавших, о состоянии водителя фуры не сообщается.

До этого массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

