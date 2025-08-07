На видео попало, как водитель пытался остановить неуправляемый автобус с петербуржцами

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус без водителя выехал на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».
«Автобус решил стать беспилотным и сам поехал по Толубеевскому проезду, когда водитель вышел из салона. Пытаясь остановить «лазурного», мужчина повторил ту самую сцену из «Человека-паука», — говорится в сообщении.
Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автобус с пассажирами начинает движение по проезжей части, в этот момент водитель подбегает к транспорту и безуспешно пытается его остановить.
По информации канала, автобус остановился только после столкновения с легковым автомобилем.
До этого сообщалось, что в Красном селе Ленинградской области машина с пьяным водителем врезалась в остановку. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль на большой скорости врезается в остановку с людьми, от удара прохожие отлетают в сторону, а машина влетает в столб.
Ранее Cadillac с москвичом влетел в здание.