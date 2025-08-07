На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало, как водитель пытался остановить неуправляемый автобус с петербуржцами

В Петербурге водитель тормозил неуправляемый автобус с людьми и попал на видео
В Санкт-Петербурге пассажирский автобус без водителя выехал на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Автобус решил стать беспилотным и сам поехал по Толубеевскому проезду, когда водитель вышел из салона. Пытаясь остановить «лазурного», мужчина повторил ту самую сцену из «Человека-паука», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автобус с пассажирами начинает движение по проезжей части, в этот момент водитель подбегает к транспорту и безуспешно пытается его остановить.

По информации канала, автобус остановился только после столкновения с легковым автомобилем.

До этого сообщалось, что в Красном селе Ленинградской области машина с пьяным водителем врезалась в остановку. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль на большой скорости врезается в остановку с людьми, от удара прохожие отлетают в сторону, а машина влетает в столб.

Ранее Cadillac с москвичом влетел в здание.

