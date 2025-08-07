На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Cadillac с москвичом влетел в здание

В Москве сфотографировали разбитый Cadillac, влетевший в здание
Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

В Москве Cadillac врезался в здание. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 3-я Хорошевская улица. Cadillac влетел в здание», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что в результате ДТП иномарка получила повреждения: у транспорта смят кузов, полностью разбит капот и бампер. На фотографии также заметно, что после столкновения разлетелись автомобильные запчасти.

До этого сообщалось, что в Красном селе Ленинградской области машина с пьяным водителем врезалась в остановку. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль на большой скорости врезается в остановку с людьми, от удара прохожие отлетают в сторону, а машина влетает в столб. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по проезжей части. В результате ДТП женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее нижегородец угнал скорую, чтобы впечатлить возлюбленную, теперь ему грозит тюрьма.

