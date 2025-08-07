На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нижегородец угнал скорую, чтобы впечатлить возлюбленную, теперь ему грозит тюрьма

Mash: 60-летний нижегородец угнал скорую, чтобы впечатлить даму сердца
В городе Первомайске Нижегородской области 60-летний местный житель угнал автомобиль экстренных служб, чтобы впечатлить возлюбленную. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«60-летний герой-любовник был пьян. Заметил, что водитель оставил ключи в автомобиле и воспользовался этим. Потом оправдывался: хотел впечатлить любимую женщину эффектным появлением. В принципе, получилось, но больше впечатлились полицейские», — говорится в сообщении.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и возбудили в его отношении уголовное дело. Теперь нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Челябинске автомобиль скорой помощи сбил ребенка на переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах заметно, как машина экстренных служб, которая едет с включенными проблесковыми маяками и сиреной, сбивает ребенка на пешеходном переходе.

Ранее в Ленобласти легковушка влетела в остановку с людьми, и это попало на видео.

