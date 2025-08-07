На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приамурье трассу «Лена» открыли для легковых автомобилей, но не для грузовиков

В Приамурье открыли движение легковушек в объезд обвала на трассе «Лена»
Telegram-канал «Тамара Лысакова- глава Тындинского округа»

В Тындинском округе Амурской области открыли движение для легковых автомобилей в объезд провала на федеральной трассе «Лена». Об этом написала в своем Telegram-канале глава округа Тамара Лысакова.

Она уточнила, что это произошло в 10:00 (4:00 мск), и подчеркнула, что для большегрузных транспортных средств этот путь непригоден.

«Притрассовая дорога от ст. Беленькая до ст. Муртыгит не предназначена для движения таких машин, является технологической, жд переезды отсутствуют, габариты проездов под железнодорожными мостами... рассчитаны на некрупногабаритную технику», — пояснила чиновница (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Она добавила, что ремонт дороги продолжается.

Накануне в Тындинском округе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за огромного провала на автодороге «Лена». Дорожное полотно обрушилось на участке с 39-го по 160-й км. В минтрансе Амурской области попросили водителей не планировать поездки по этой автодороге.

Ранее мотоциклист провалился в 20-метровую воронку.

