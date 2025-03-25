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Мотоциклист провалился в 20-метровую воронку в Сеуле

В Сеуле образовалась 20-метровая воронка, в нее провалился байкер

В Сеуле мотоциклист провалился в воронку 20-метровой глубины, которая образовалась на оживленной улице. Об этом сообщает Independent.

«По словам представителя пожарной службы Ким Чан Соба, 33-летний мужчина, опознанный по фамилии Пак, был найден в 50 метрах от центра провала в строящемся тоннеле метро , ​​почти в 20 метрах от поверхности», — отмечается в публикации.

Выжить пострадавшему не удалось. Его нашли спустя 18 часов поисково-спасательных работ. Спасателям и пожарным пришлось откачивать воду и искать мотоциклиста среди грязи и строительной техники. Водитель Kia Carnival, проезжавший по дороге в момент провала (48-летний мужчина), получил травмы, он госпитализирован. Его машина повреждена.

Предположительно, воронка на дороге образовалась из-за прорыва водопровода.

Ранее появилось видео с парковки в Махачкале, рядом с которой произошел взрыв.

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