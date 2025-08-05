Jetour показал, как выглядит новый кроссовер T1 для российского рынка

Автомобильный бренд Jetour на своей официальной странице в Telegram-канале опубликовал фото нового кроссовера T1, который готовится к выходу на российский рынок. Судя по информации в посте, премьера автомобиля состоится уже скоро.

Предполагается, что базовая версия этого кроссовера для российского рынка будет снабжена турбомотором 1.5, который в варианте для китайского рынка развивает 184 л.с. Привод у такой машины передний. Для полноприводного Т1 предусмотрен турбомотор 2.0 мощностью 254 л.с. На китайском рынке кроссоверы Т1 с этими моторами оборудуются семиступенчатым «роботом» и восьмиступенчатым «автоматом» соответственно.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали логотип нового китайского автобренда.