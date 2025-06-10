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В России появится новый внедорожник M-Hero

Новый внедорожник M-Hero M817 появится в России в конце года
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M-Hero

В конце 2025 года на российском рынке появится вторая модель бренда M-Hero — внедорожник M817. Об этом сообщает quto.ru.

«В конце этого года линейка бренда M-Hero расширится за счет некой новинки. Логично предположить, что это будет M-Hero M817, продажи которого на китайском рынке стартуют этим летом», — сообщает портал.

Длина автомобиля составляет 5100 мм, ширина — 1998 мм, а высота — 1899 мм.

Это подзаряжаемый гибрид, в состав которого входит 197-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. Суммарная мощность превышает 700 л.с.

До этого компания GAC представила в России новую спецверсию своего флагманского кроссовера GS8 — GX Traveller.

Автомобиль получил внедорожный обвес, светодиодные противотуманные фары, 20-дюймовые легкосплавные, а также бокс на пятой двери. Кроме того, передние сиденья имеют функцию вентиляции.

Ранее была названа стоимость нового седана Exlantix ES в России.

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