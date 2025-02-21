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В России у дилеров появился новый кроссовер GAC

No Limits: у российских дилеров появился новый GAC GS4 Max
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Telegram-канал No Limits

У столичных дилеров появился в наличии новый китайский кроссовер GAC GS4 Max. Об этом сообщает инсайдерский Telegram-канал No Limits.

«Компания GAC стремительно расширяет модельный ряд в России. Читатели No Limits прислали фотографии нового кроссовера, который засняли около одного из ДЦ. GAC GS4 Max — это компактный кроссовер, сопоставимый по габаритам с Volkswagen Tiguan и Haval F7», — говорится в публикации.

В Китае модель реализуется с 1,5-литровым мотором на 177 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Аналогичный силовой агрегат получил GAC GS3, который уже продается в России.

До этого компания GAC представила в России новую спецверсию своего флагманского кроссовера GS8 — GX Traveller. Цены и сроки начала продаж будут объявлены позже.

Автомобиль получил внедорожный обвес, светодиодные противотуманные фары, 20-дюймовые легкосплавные, а также бокс на пятой двери. Кроме того, передние сиденья имеют функцию вентиляции.

Ранее Dongfeng распространил фото нового компактного кроссовера.

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