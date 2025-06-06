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Названа стоимость нового седана Exlantix ES в России

Новый седан Exlantix ES будет стоить в России от 6 млн рублей
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Exlantix

Компания Exeed объявила цены на седан Exlantix ES для России. Машина будет стоить от 6 млн рублей. Об этом сообщает quto.ru.

Седан Exlantix ES прошел адаптацию для российского рынка. Автомобиль получил «зимний пакет» с подогревом всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла вместе с зеркалами заднего вида и форсунками омывателя. Также появились оригинальные кресла, обновленный руль с дополнительными кнопками и русифицированная мультимедиа. Машина снабжена дверными ручками скрытого типа и колесными дисками, улучшающими аэродинамику. Длина седана — 4945 мм, колесная база — 3000 мм.

Автомобиль будет предлагаться с гибридной силовой установкой. В ее состав войдут два электромотора совокупной отдачей 469 л.с.

Ранее сообщалось, что в России стартовали нового кроссовера Chery Tiggo 7L.

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