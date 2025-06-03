Под Мурманском автобус влетел в бетонное ограждение

Автобус столкнулся с ограждением под Мурманском, пострадали люди

Рейсовый автобус маршрута Мурманск-Североморск столкнулся с бетонным ограждением на 27-м километре автодороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.

По информации ведомства, водитель не справился с управлением при движении в сторону Мурманска. В результате инцидента травмы получили четыре человека. Обстоятельства происхождения выясняются.

Во вторник также сообщалось, что в Омске пассажирский автобус с 25 пассажирами попал в жесткое ДТП, столкнувшись c Ford Focus. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась семи пассажирам автобуса: двум женщинам 1995 г.р., женщинам 1962 и 1964 гг.р., мужчине 1996 г.р., юноше 2006 г.р. и девочке 2008 г.р. В момент ДТП в салоне пассажирского автобуса находились 25 пассажиров.

До этого в Санкт-Петербурге белый Rolls-Royce с номером 001 спровоцировал жесткое ДТП на Петергофском шоссе.

Ранее в Подмосковье иномарка влетела в фонтан возле городской администрации.