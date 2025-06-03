На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

Семь россиян пострадали в жестком ДТП с автобусом в Омске

В Омске в жестком ДТП с автобусом пострадали семь человек
close
ГУ МВД России по Омской области

В Омске пассажирский автобус с 25 пассажирами попал в жесткое ДТП, столкнувшись c Ford Focus. Об этом сообщает местная полиция в Telegram-канале.

«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 7 пассажирам автобуса: двум женщинам 1995 г.р., женщинам 1962 и 1964 гг.р., мужчине 1996 г.р., юноше 2006 г.р. и девочке 2008 г.р. В момент ДТП в салоне пассажирского автобуса находились 25 пассажиров», — говорится в публикации.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого в Санкт-Петербурге белый Rolls-Royce с номером 001 спровоцировал жесткое ДТП на Петергофском шоссе.

«На блатнейших номерах сбил мотоциклиста <...> водитель совершил крайне внезапный и странный маневр прямо перед движущимся Harley-Davidson. Байкер получил серьезные травмы, и его пришлось экстренно госпитализировать в больницу», — говорится в публикации Telegram-канала «Mash на Мойке».

Ранее хабаровчанин протаранил головой ограждение после жесткого ДТП.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами