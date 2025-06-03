Семь россиян пострадали в жестком ДТП с автобусом в Омске

В Омске в жестком ДТП с автобусом пострадали семь человек

В Омске пассажирский автобус с 25 пассажирами попал в жесткое ДТП, столкнувшись c Ford Focus. Об этом сообщает местная полиция в Telegram-канале.

«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 7 пассажирам автобуса: двум женщинам 1995 г.р., женщинам 1962 и 1964 гг.р., мужчине 1996 г.р., юноше 2006 г.р. и девочке 2008 г.р. В момент ДТП в салоне пассажирского автобуса находились 25 пассажиров», — говорится в публикации.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого в Санкт-Петербурге белый Rolls-Royce с номером 001 спровоцировал жесткое ДТП на Петергофском шоссе.

«На блатнейших номерах сбил мотоциклиста <...> водитель совершил крайне внезапный и странный маневр прямо перед движущимся Harley-Davidson. Байкер получил серьезные травмы, и его пришлось экстренно госпитализировать в больницу», — говорится в публикации Telegram-канала «Mash на Мойке».

Ранее хабаровчанин протаранил головой ограждение после жесткого ДТП.