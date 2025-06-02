В Подмосковье иномарка влетела в фонтан возле городской администрации

SHOT: в Подмосковье иномарка врезалась в фонтан и попала на видео

В подмосковном Ступино Toyota Camry на высокой скорости врезалась в фонтан в центре города. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Автомобиль на огромной скорости пронесся по пешеходной зоне в центре города и влетел в ограждение фонтана перед зданием администрации Ступино.

Последствия ДТП попали на видео, Toyota Camry перелетела через декоративное ограждение и врезалась в центр фонтана. По предварительной информации, пострадавших среди пешеходов нет, водитель иномарки доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Первоуральске дорожное происшествие с велосипедистом и иномаркой закончилось для водителя последней нокаутом. После столкновения иномарки с велосипедом водитель последнего упал, но быстро поднялся и подбежал к машине. Он с ходу ударил кулаком в голову водителя, который только вышел из авто. От удара мужчина упал на асфальт. Когда он попытался приподняться, оппонент ударил его ногами по голове, отправив в нокаут. После этого велосипедист вернулся к своему транспортному средству и продолжил путь.

Ранее в Петербурге автобус с пассажирами врезался в припаркованный на обочине грузовик.