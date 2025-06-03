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Семья бизнесмена, подмявшего байкера в Петербурге, много раз нарушала закон

Родные питерского бизнесмена, сбившего байкера, многократно нарушали закон
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r_chp/Telegram

В Санкт-Петербурге семья водителя Rolls-Royce, который сбил байкера, многократно нарушала закон. Об этом пишет 78.ru.

«Так, сам Сергей Сосорев и его сестра не оплачивали штрафы за нарушения ПДД, а их отец Юрий не предоставлял сведения, необходимые для налогового контроля и нарушал сроки предоставления сведений в органы пенсионного и соцстрахования», — передает издание.

Отмечается, что подобные нарушения за последний год происходили систематически.

До этого главное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении 37-летнего бизнесмена Сергея Сосорева, который 31 мая 2025 года на своем белом Rolls-Royce совершил наезд на мотоциклиста на Петергофском шоссе. СК подозревает водителя в попытке покушения, если вину докажут, ему грозит реальный тюремный срок.

Ранее В Москве 5-летний мальчик попал под колеса электровелосипеда.

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