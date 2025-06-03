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В Москве 5-летнего мальчика подмял под колеса электровелосипед

В Москве 5-летнего мальчика переехал электровелосипед
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Прокуратура г. Москвы

В Москве ребенка переехал электровелосипед. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«На ул. Нагорная водитель электровелосипеда, двигаясь по тротуару, сбил 5-летнего мальчика. Ребенок, находившийся на момент инцидента, в сопровождении мамы, госпитализирован. Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в публикации.

До этого в Петербурге курьер-мигрант на электровелосипеде сбил десятилетнего мальчика, ребенок попал в больницу.

Инцидент произошел 25 мая около у дома №55 по Каменноостровскому проспекту. 26-летний курьер-иностранец двигался на электровелосипеде, когда ему наперерез выехал ребенок на обычном велосипеде — они столкнулись.

Ранее Путин поручил усилить борьбу с водителями без ОСАГО.

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