«Внезапная личная неприязнь»: за что сын олигарха на Rolls-Royce переехал байкера в Петербурге

Водителя Rolls-Royce задержали после наезда на байкера в Петербурге

В Санкт-Петербурге сын олигарха на Rolls-Royce переехал байкера, сбитого им же на проезжей части. Выяснилось, что за прошлый год он более 40 раз грубо нарушал ПДД, а несколько лет назад его уже лишали прав. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемый уже задержан. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Умышленно задавил

Главное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении 37-летнего бизнесмена Сергея Сосорева, который 31 мая 2025 года на своем белом Rolls-Royce совершил наезд на мотоциклиста на Петергофском шоссе. СК подозревает водителя в попытке покушения, если вину докажут, ему грозит реальный тюремный срок.

«Журналисты обратились в центральный аппарат СК России с просьбой взять на контроль расследование обстоятельств происшествия <...> по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — сообщила пресс-служба Следкома.

Делом также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, поручивший доложить ему о ходе расследования. Кроме того, еще одно уголовное дело против водителя Rolls-Royce возбудило МВД — за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (264 УК РФ).

Сосорева задержали и допросили — об этом сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.

«Подозреваемый явился в ГСУ ГУ МВД России, куда был вызван на допрос. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — заявили в ведомстве.

По данным Telegram-канала «112», на допросе бизнесмен отказался давать показания.

«Любитель красивой жизни, оказывается, знает Конституцию и отказался свидетельствовать против себя», — говорится в публикации.

Также водителю придется заплатить штрафы за нарушение правил пересечения разметки — 1850 и 2250 рублей.

Что произошло

31 мая в Санкт-Петербурге белый Rolls-Royce с номером 001 спровоцировал жесткое ДТП на Петергофском шоссе.

«Белый Rolls-Royce на блатнейших номерах сбил мотоциклиста на Петергофском шоссе — водитель совершил крайне внезапный и странный маневр прямо перед движущимся Harley-Davidson», — сообщил «Mash на Мойке».

По данным этого же канала, конфликт между водителем и мотоциклистом возник в результате «внезапно возникшей личной неприязни на дороге».

«Ведомство (СК. — «Газета.Ru») расценило происшествие на Петергофском как умышленную попытку поквитаться с байкером Мавлетом Э. на фоне внезапно возникшей личной неприязни на дороге», — сообщается в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, что водитель Rolls-Royce, после того как подрезал мотоцикл, проехался обеими осями внедорожника по байкеру, после чего пересек двойную сплошную и притормозил на крайней правой полосе. В итоге из машины вышли двое мужчин — к тому моменту к пострадавшему уже подбежали очевидцы, чтобы помочь и вызвать скорую помощь.

35-летний байкер Мавлет Э. получил серьезные травмы, и его пришлось экстренно госпитализировать. Сейчас он находится больнице, его экстренно прооперировали, но состояние остается тяжелым. По данным «Mash на Мойке», пострадавший работает поваром и состоит в дагестанском мотоклубе.

Кто был за рулем

Вскоре после ДТП стало известно, что за рулем Rolls-Royce находился 37-летний предприниматель Сергей Сосорев. По данным Mash, он является учредителем компании по производству табачных изделий, а также нескольких ресторанных бизнесов.

Его отец — бизнесмен, который оптом реализует лесопродукцию в России.

Тем не менее пять компаний Сергея Сосорева, согласно открытым данным, терпят убыток в 31 млн рублей. По данным Mash, мужчина дружил с американской актрисой Памелой Андерсон и любит путешествовать по VIP-курортам.

Несколько лет назад Сосорев привлекался к ответственности за нарушение ПДД и был лишен прав.

«В 2020 году предприниматель, по данным судебных материалов, был лишен прав на четыре месяца — за выезд на встречку в Красносельском районе. Двигался коммерсант на автомобиле Bentley Continental и вновь по Петергофскому шоссе», — сообщает «Mash на Мойке».

Тогда интересы предпринимателя представлял популярный автоюрист и блогер Денис Таташвили.

С начала 2024-го Сосорев получил 41 штраф за превышение скорости (более чем на 80 км/ч), проезд на запрещающий сигнал светофора и неоплаченную парковку. Также пользователи в соцсетях пишут, что «красивые» госномера и буквы на белом Rolls-Royce стоили владельцу порядка 20 млн рублей.

Докажут ли вину

В беседе с «Газетой.Ru» автоюрист Лев Воропаев заявил, что следствию будет сложно доказать, что Сосорев намеренно переехал байкера.

«Доказывание умысла — это непростая ситуация, особенно если гражданин не признается сам. Придется искать факты того, что он действительно совершил действия умышленной направленности, например, не остановился, имея возможность, а продолжил движение по байкеру, который лежал на проезжей части», — пояснил эксперт.

Он добавил, что разбирательство потребует большого внимания к деталям. Тем не менее, если байкеру удастся выжить, то он сам сможет дать показания против водителя и прояснить ситуацию.

В случае, если покушение на убийство не будет доказано, то водителя могут начать судить по «более лояльной» статье 264 УК РФ, отметил Воропаев. В таком случае виновник получит до двух лет ограничения свободы, если пострадавший выжил и не получил тяжелых увечий. Также возможно, что предпринимателя на несколько лет лишат водительских прав.