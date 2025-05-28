В Самаре водители автобусов избили друг друга на проезжей части, и это попало на видео

В Самаре на видео попала жестокая драка водителей авто Ибусов на проезжей части

В Самаре водители пассажирских автобусов подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

«18-й километр, драка. Водители автобусов что-то не поделили», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «ЧП Самара» опубликовал видео, снятое очевидцами инцидента. На кадрах видно, как мужчины дерутся на дороге: конфликтующие толкают и бьют друг друга, при этом прохожие пытаются остановить водителей.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде пассажир напал на пенсионера в автобусе.

«Сначала они вместе с друзьями покрыли матом старика за то, что он случайно задел девушку по ноге. Потом один из них начал бить. По словам очевидцев, у деда кровища, глаз опух», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как мужчины дерутся в толпе. При этом на записи слышно, как женщины просят вызвать сотрудников правоохранительных органов. По информации канала, женщина-водитель закрыла двери транспорта, высадила пассажиров и позвонила в полицию.

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