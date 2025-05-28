«У деда кровища»: нижегородец избил пенсионера в автобусе, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде на видео попало, как пассажир избил пенсионера в автобусе

В Нижнем Новгороде пассажир напал на пенсионера в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоновости Нижний Новгород».

«Сначала они вместе с друзьями покрыли матом старика за то, что он случайно задел девушку по ноге. Потом один из них начал бить. По словам очевидцев, у деда кровища, глаз опух», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Новости Нижнего Новгорода» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как мужчины дерутся в толпе. При этом на записи слышно, как женщины просят вызвать сотрудников правоохранительных органов.

По информации канала, женщина-водитель закрыла двери транспорта, высадила пассажиров и позвонила в полицию. После этого мужчина, избивший пенсионера, выпрыгнул из окна автобуса и сбежал.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области столкнулись Volkswagen Passat и Hyundai Solaris. На кадрах видно, как иномарка выезжает на встречную полосу движения, где врезается в Hyundai. От удара автомобили разлетаются в разные стороны.

Ранее в Башкирии на видео попало, как бык утащил автомобильную покрышку.