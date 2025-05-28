Владивостокец на Subaru Forester сорвался со скалы

Во Владивостоке водитель на Subaru Forester упал со скалы

В Лазовском районе Приморского края автомобиль сорвался с обрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«В дежурную часть Госавтоинспекции МО МВД России «Партизанский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Лазовском муниципальном округе», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел ночью 28 мая. 41-летний водитель на Subaru нарушил ПДД, а именно не принял меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, из-за чего сорвался с обрыва.

Также сообщается, что в результате аварии приморец получил политравму, несовместимую с жизнью. В настоящее время поврежденная иномарка находится на стоянке временного задержания.

До этого во Владивостоке мужчина на Toyota вылетел с трассы в момент дрифта и едва не упал в море. На опубликованных в сети кадрах видно, как при помощи спецтехники достают поврежденный автомобиль, который после ДТП загорелся.

Ранее во Владивостоке тысячи насекомых атаковали иномарку.