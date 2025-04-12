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Дмитровчанин вырвал из дела и съел чек алкотестера перед судом за пьяное вождение

В Дмитрове водитель перед судом за пьяную езду съел чек алкотестера
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depositphotos.com

В Дмитрове мужчина, пойманный инспекторами ДПС на вождении в нетрезвом виде, съел чек с результатом освидетельствования во время чтения материалов своего дела. Об этом сообщает подмосковное главное управление Федеральной службы судебных приставов.

Инцидент произошел в помещении судебного участка мировых судей.

«Перед проведением судебного заседания гражданин в ходе ознакомления с материалами дела об административном правонарушении в судебном участке мировых судей вырвал чек алкотестера и проглотил его», — отмечается в сообщении.

На водителя возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению правосудия. Суд оштрафовал его за это преступление на 20 тыс. рублей.

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