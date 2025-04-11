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Водитель Lexus специально зажевал колесами собаку и попал на видео в Приморье

В Находке живодер на Lexus намеренно сбил собаку и попал на видео

В Находке мужчина за рулем Lexus намеренно задавил собаку и попал на видео. Об этом пишет Telegram-канал Svodka25.

«Собака по имени Черныш служила на авторазборке в районе Еловой. Мужчине, судя по всему, не понравилось то, что собака бегала и лаяла перед автомобилем. Ничего лучше, чем совершить наезд на беднягу, он не придумал», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что мужчина специально зажевал колесами лающее животное.

До этого сообщалось, что в Москве козы переходили дорогу в неположенном месте.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько коз переходят дорогу в месте, необорудованном для пешеходов. При этом автомобилисты останавливаются перед животными.

Ранее москвич проткнул ножом бок знакомого на проезжей части, и это попало на видео.

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