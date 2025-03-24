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В Крыму задержали водителя автобуса, допустившего столкновение с фурой

СК РФ: в Крыму после аварии с 36 пострадавшими задержали водителя автобуса
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ГУ МЧС России по Республике Крым

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя рейсового автобуса, врезавшегося в стоявший на обочине грузовой автомобиль на трассе Симферополь — Евпатория в республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

«Водитель автобуса задержан в качестве подозреваемого», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в связи с произошедшим следователи возбудили уголовные дела по ч 3 ст. 238 и ч. 5 ст. 264 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения.

Как рассказали в пресс-службе, сейчас сотрудники СК РФ готовятся предъявить взятому под стражу мужчине обвинения. После этого специалисты направят в суд ходатайство об избрании гражданину соответствующей меры пресечения.

Авария с участием рейсового автобуса и грузовой машины на трассе Симферополь — Евпатория произошла утром 24 марта около 7:30 мск. Водитель первого транспортного средства допустил столкновение со стоявшей на обочине фурой, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 36 человек. По данным регионального министерства здравоохранения, в том числе пострадали восемь детей.

В министерстве внутренних дел республики сообщили, что водитель автобуса был трезв. По какой именно причине он допустил столкновение с грузовым автомобилем, пока неизвестно.

Ранее в республике Башкортостан засняли, как легковая машина на «бешеной» скорости улетела в озеро.

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