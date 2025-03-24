Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму возросло

Минздрав: 36 человек доставлены в больницы после ДТП в Крыму

В больницы Симферополя доставлены 36 человек, пострадавшие при столкновении автобуса с грузовиком в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

«36 человек, в том числе 8 несовершеннолетних, были доставлены в медицинские организации», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

24 марта в пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после аварии с автобусом в Крыму.

По предварительным данным, около 07:30 по мск мужчина допустил наезд на находящийся на обочине неподвижный грузовик с прицепом вблизи села Укромное на трассе Симферополь — Евпатория. Автобус следовал по маршруту Аркадьевка — Симферополь. Причина, по которой автобус сменил курс, пока не выяснена.

Водитель автобуса выжил и дает показания. Установлено, что в момент аварии он был трезв.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и устроил массовую аварию.