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Легковушка на «бешеной» скорости улетела в озеро и попала на видео

В Башкирии на видео попало, как легковушка на большой скорости упала в озеро

В Башкирии 22 марта автомобиль ВАЗ-2114 упал в озеро. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия online».

«В Башкирии легковушка на бешеной скорости улетела в озеро», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина выезжает на встречную полосу движения, где врезается в дорожное ограждение, начинает вращаться в воздухе и падает в водоем.

По информации источника, ДТП произошло на дороге в деревню Михайловка Иглинского района. Машина приземлилась на крышу. Люди, которые находились в автомобиле, самостоятельно покинули транспорт.

До этого сообщалось, что в городе Артеме Приморского края мужчины на автомобилях устроили стрельбу из автомата. На кадрах видно, как несколько мужчин сидят в машине, при этом у одного из них в руках оружие. Далее на записи видно, как приморец стреляет в воздух.

Ранее в Ярославле автомобиль сбил коляску с годовалым ребенком.

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