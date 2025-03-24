Водитель автобуса, устроивший наезд на фуру, был трезв

Водитель врезавшегося в стоящую фуру рейсового автобуса был трезв в момент аварии. Об этом сообщило МВД Крыма в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, около 07:30 по мск мужчина допустил наезд на находящийся на обочине неподвижный грузовик с прицепом вблизи села Укромное на трассе «Симферополь-Евпатория». Автобус следовал по маршруту «Аркадьевка-Симферополь». Причина, по которой автобус сменил курс, пока не выяснена. В транспортном средстве в момент аварии находились 32 человека. На данный момент известно о шести погибших и 19 пострадавших, при этом сам водитель выжил и дает показания. По факту аварии под Симферополем возбудили уголовное дело.

До этого во Владимирской области столкнулись три автомобиля и школьный автобус. Предварительно, легковой автомобиль KIA ехал со стороны Московской области по направлению к трассе A-108, но по пути выехал на встречную полосу. В результате транспортное средство врезалось в двигавшийся по этой полосе школьный автобус.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и устроил массовую аварию.